Halle (Saale) (ots) - Die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Ausbreitung des Coronavirus, die Maßnahmen, die Verbreitung einzudämmen und die Auswirkungen auf die Arbeit und das öffentliche Leben haben uns dazu gebracht, die Situation zur geplanten Hausmesse im April und den allgemeinen Geschäftsbetrieb in unseren Büros zu überdenken.Auch wenn die Meinungen vieler Experten zum Umgang und der Gefährlichkeit des Coronavirus unterschiedlich sind, so sieht man jetzt auch, wie schnell es gehen kann, das ganze Regionen in Italien abgeriegelt werden bzw. auch in Deutschland verschärfte Maßnahmen, v. a. zum Thema Veranstaltungen empfohlen bzw. getroffen werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.So schließen wir uns diesen Empfehlungen im Sinn der Gesundheit unserer Kunden an und werden die im April geplante Hausmesse zum Thema "Effizienz steigern leicht gemacht" in Halle leider absagen.Auf der anderen Seite sei erwähnt, dass der Geschäftsbetrieb von Immoware24 dank optimalen, technischen Gegebenheiten ungehindert weitergehen wird. Egal ob unser Kundensupport, der Vertrieb oder die Entwicklung - alle Arbeiten können dank webbasierter Telefonanlagen und cloudbasierten IT-Systemen von überall aus erledigt werden. Auch Schulungen können bei Bedarf vollständig online stattfinden.Und auch den Kunden möchten wir empfehlen, sich vorzubereiten bzw. sicherzugehen, damit der Betrieb in allen vorstellbaren Situationen weiterlaufen kann.Wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickeln wird. Aber wir wissen, dass Immoware24 eine gute Lösung ist, wenn es um das Thema Homeoffice geht. Denn wir stellen den Kunden eine webbasierte Software zur Verfügung, mit der man arbeiten kann, von wo man möchte. Außerdem werden bald auch neue Features verfügbar sein, wie z. B. das Scannen von Dokumenten inkl. der automatischen Weiterleitung an die Sachbearbeiter zur digitalen Weiterverarbeitung, um im Büro oder im Homeoffice noch effizienter arbeiten zu können.Immoware24 berät Sie gerne:info@immoware24.dePressekontakt:Martin BeslBrand Directorinfo@immoware24.deOriginal-Content von: Immoware24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109591/4541414