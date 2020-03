Der Franken macht seinem Ruf als sicherer Hafen am Montag über weite Strecken alle Ehre.Frankfurt - Der Franken macht seinem Ruf als sicherer Hafen am Montag über weite Strecken alle Ehre. Erst im Mittagshandel hat er wieder etwas an Boden abgegeben. Bleibt die Frage, ob dies nicht vornehmlich den Interventionen der SNB geschuldet ist. Wie nämlich die neuesten Daten zeigen, hat sie in der vergangenen Woche wieder deutlich am Devisenmarkt interveniert und dürfte das wohl auch am...

Den vollständigen Artikel lesen ...