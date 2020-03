Am 9. März 2020 hat TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, das Programm zur Asset Backed Securitization (ABS) erfolgreich refinanziert. Das gesamteuropäische Programm wurde ursprünglich im Jahr 2014 aufgelegt und läuft nun bis März 2021. Im Zuge der Refinanzierung wurde zudem das Kreditrating des Verbriefungsprogramms von A auf AA (internes Rating der Bank) heraufgestuft, was die Stärke der zugrunde liegenden Vermögenswerte verdeutlicht.

Bob Fast, CEO, TIP Trailer Services

"Wir freuen uns, die Refinanzierung unserer Senior Facility in Höhe von 100 Millionen Euro durch unseren Anbieter Rabobank und eine unserer wichtigsten Partnerbanken bekannt zu geben. Die Verlängerung des Programms unterstützt uns bei der Verwirklichung unserer langfristigen Wachstumspläne und ermöglicht uns eine effektive Betreuung unserer Kunden. Das verbesserte Kreditrating belegt die Attraktivität der Fazilität und ermöglicht uns die Beibehaltung wettbewerbsfähiger Finanzierungskosten für das Gesamtportfolio."

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services mit Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande), einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas, hat sich auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere hochwertige Serviceangebote für Transport- und Logistikkunden spezialisiert. TIP betreut seine Kunden von über 102 Standorten in 17 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tipeurope.com

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

