Das Ölkartell OPEC und die mit ihm kooperierenden Staaten konnten sich nicht darauf einigen, die Rohölförderung über das Monatsende hinaus zu kürzen. Der Ölpreis gibt daraufhin deutlich nach. In einem Kommentar, meint Randeep Somel, Director für globale Aktien im Aktienteam von M&G Investments dazu: "Die durch COVID-19 hervorgerufene Unruhe in der globalen Nachfrage hat die zunehmende Fragilität einer der größten zwischenstaatlichen Organisationen der Welt, der OPEC, aufgedeckt. Die Beziehung ist in den letzten fünf bis sechs Jahren bereits etwas ausgefranst, da die Ölnachfrage parallel zur Entwicklung der Weltwirtschaft volatil war. Zu den Problemen kam ein neues Angebot auf den Markt: Öl, das durch das ...

