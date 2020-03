NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Analyst Richard Vosser sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie enorme Umsatzchancen für eine Krebsmittelklasse, die auf den AKT-Signalweg in der Zellentwicklung abzielt. Ipatasertib von den Schweizern habe hier die Nase vorn. Er traut ihm bis 2025 einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar zu. Im zweiten Halbjahr rechnet Vosser mit Phase-III-Daten zu Prostata- und Brustkrebs./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

