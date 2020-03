HEIDENHEIM (dpa-AFX) - Mitarbeiter des Technologiekonzerns Voith haben am Montag in Sonthofen im Allgäu gegen die Schließung des dortigen Werkes demonstriert. Nach Angaben der Gewerkschaft hatten sich 400 Beschäftigte an einem Warnstreik beteiligt. Die IG Metall kritisiert, dass das Unternehmen an der Stilllegung des Standortes festhalte "trotz bester wirtschaftlicher Daten". Die Gewerkschaft kündigte weitere Aktionen an.



Das Unternehmen mit Sitz in Heidenheim in Baden-Württemberg hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass es seine Antriebstechnik-Sparte umbauen werde und deswegen neben Sonthofen auch die Fabrik im sächsischen Zschopau schließen werde. In Sonthofen sind davon nach Angaben der IG Metall fast 500 Mitarbeiter betroffen./uvo/DP/nas

