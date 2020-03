Schnäppchenjäger hatten im Februar schlechte Karten in deutschen Autohäusern. Laut einer Rabattstudie des Institute for Customer Insight an der Universität St. Gallen gab es in dem Monat so geringe Preisnachlässe wie noch nie seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2010. Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer führt das unter anderem auf fehlende neue Elektromodelle zurück. Zudem habe die Erhöhung der staatlichen Förderung für Elektroautos auf sich warten lassen. Verkaufsfördermaßnahmen für Verbrenner ...

