BERLIN (dpa-AFX) - Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat die Türkei zu einem raschen Kurswechsel in der Migrationskrise aufgefordert. Mitsotakis sagte auf einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, Griechenland und die EU ließen sich von der Türkei nicht "erpressen". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan müsse bei seinem Besuch an diesem Montag in Brüssel zu einer Deeskalation beitragen.



Erdogan hatte am 29. Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen. Tausende Menschen machten sich daraufhin auf den Weg in Richtung Griechenland.



Mitsotakis sprach laut Übersetzung von einem "kritischen" Zeitpunkt für Griechenland und Europa. Die Türkei versuche, aus zehntausenden Migranten "illegale Eindringlinge" zu machen. Die EU-Außengrenze müsse geschützt werden.



Es müsse zu einer praktischen Änderung der Politik Ankaras kommen. So müsse die Türkei rasch illegal eingereiste Migranten zurücknehmen, die auf griechischem Staatsgebiet verhaftet worden seien.



Mitsotakis begrüßte die Ankündigung der schwarz-roten Koalition, Griechenland zu unterstützen und zusammen mit anderen EU-Staaten etwa 1000 bis 1500 Kinder aufzunehmen, die in Lagern auf den Ägäis-Inseln leben. Deutschland übernehme damit eine Führungsrolle in der EU. Dies sei ein praktischer Beweis der Solidarität./hoe/DP/nas