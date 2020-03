NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist der Handel am Montag wegen hoher Kursverluste unterbrochen worden. Kurz nach der Eröffnung war der Dow Jones Industrial um mehr als sieben Prozent auf 23 979,90 Punkte abgesackt. Hintergrund der Panikverkäufe sind die Furcht der Anleger vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise sowie der eingebrochene Ölpreis./bek/mis