Wenn es noch eines Beweises für die Relevanz des Ölpreises für die Aktienmärkte bedurft hätte, dann ist er wohl in diesen Tagen erbracht worden. Denn der Ölpreis erlebte heute den stärksten Einbruch seit dem Golfkrieg 1991, also fast 30 Jahren!Dies war die direkte Reaktion des Ölpreises auf die gescheiterten Verhandlungen der OPEC+ Staaten über die Verringerung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise, nachdem die Coronavirus-Pandemie zu einem Nachfrage-Schock geführt hatte. Sowohl die Nordseeölsorte Brent als auch der Preis für das leichte schwefelarme Öl aus den USA (West Texas Intermediate) brachen um mehr als 25 % ein.Bereits am vergangenen Freitag war der Ölpreis um 10 % eingebrochen, nachdem die OPEC-Staaten sich mit Russland nicht einigen konnten. Russland hatte sich geweigert, einer weiteren Förderkürzung zuzustimmen. In der Abschlusserklärung der beteiligten Staaten fehlte sogar eine Verlängerung der bestehenden Förderbeschränkung, was auf einen regelrechten Zusammenbruch der Kooperationsbereitschaft hindeutet!

