London (www.fondscheck.de) - Der Fixed-Income-Spezialist BlueBay Asset Management ("BlueBay") verstärkt seine personellen Kapazitäten für illiquide Corporate-Credit-Anlagen in Schwellenländern und betraut Illya Zyskind mit der neu geschaffenen Position eines Portfoliomanagers, so BlueBay Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...