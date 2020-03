NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit hat die Entscheidung der Bundesregierung zu Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld wegen der Coronavirus-Auswirkungen begrüßt. "Die Beschlüsse der Bundesregierung zur erleichterten Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld halten wir für vernünftig", sagte der Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Montag.



Die Bundesagentur hat 255 Millionen Euro in ihrem Haushalt für Kurzarbeit eingeplant. Dieser Betrag könne jederzeit bei Bedarf erhöht werden. "Noch lässt sich aber nicht seriös abschätzen, wie sich die Inanspruchnahme infolge des Corona-Virus entwickeln wird."



Die Bundesagentur hatte aufgrund von Hochrechnungen ermittelt, dass Ende des vorigen Jahres 90 000 Menschen Kurzarbeitergeld bezogen hatten. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl bis Ende März auf 124 000 steigen wird. Dies wäre eine höherer Stand als in der europäischen Staatsschuldenkrise der Jahre 2012/2013 - aber deutlich weniger als in der Finanzkrise 2008/2009, als bis zu 1,4 Millionen Menschen in Deutschland von Kurzarbeit betroffen waren.



Die große Koalition hatte am Sonntagabend beschlossen, dass wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden sollen. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen.



Scheele hatte bereits Ende Februar erklärt, die Bundesagentur sei bereit, Kurzarbeitergeld für Beschäftigte aller Firmen zu zahlen, deren Produktion wegen der Auswirkungen des Virus beeinträchtigt sei - etwa wegen unterbrochener Lieferketten aus China./dm/DP/nas