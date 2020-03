PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der Corona-Epidemie erstmals seit der globalen Finanzkrise mit einer fallenden Nachfrage nach Erdöl. Wie die IEA in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht schreibt, geht sie für das ganze Jahr 2020 von einem Rückgang der Erdölnachfrage um 90 000 Barrel je Tag aus. Bisher war die Organisation noch von einem Anstieg um 800 000 Barrel je Tag ausgegangen.



Die Prognose stellt eine deutliche Verschärfung der jüngsten Prognose dar. Diese hatte eine schrumpfende Nachfrage allein für das erste Quartal 2020 vorhergesehen. Jetzt aber erwartet die IEA eine schrumpfende Nachfrage für das ganze Jahr. Ein solcher Nachfrageeinbruch ist das letzte Mal nach der globalen Finanzkrise im Rezessionsjahr 2009 aufgetreten.



"In den letzten Wochen hat sich das Coronavirus von einer chinesischen Gesundheitskrise zu einem globalen Gesundheitsnotfall entwickelt", stellt die IEA in ihrem Bericht fest. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hätten zu einer drastischen Reduzierung des internationalen und nationalen Transports auf der ganzen Welt geführt.



Die IEA macht ihre Prognose davon abhängig, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr wieder einigermaßen normalisiert. Sollte dies nicht der Fall sein, rechnet die IEA mit einem wesentlich stärkeren Nachfragerückgang von im Extremfall 730 000 Barrel je Tag./bgf/jsl/stk