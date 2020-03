NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für ExxonMobil von 98 auf 75 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Welt für globale Ölunternehmen habe sich mit den Coronavirus-Folgen und der gescheiterten Einigung der Förderländer der Opec + auf ein Förderlimit gewandelt, schrieb Analyst Doug Leggate in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres sei nun ein noch größeres Thema. Er kürzte entsprechend seine Kursziele für die US-Branchenwerte./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 06:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



US30231G1022, XC0009677409

EXXON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de