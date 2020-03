=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Troisdorf), Bonn 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis und Ausblick auf die künftige Strategie (10:30 BI-PK via Livestream), Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Herzogenaurach *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung der Konferenz "Neue Wege in der deutschen Regionalpolitik", Berlin *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK mit den Länderkollegen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus, Berlin 14:45 DE/Unions-Fraktionschef Brinkhaus, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:55 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 17:45 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Staats- und Regierungschefs, Videokonferenz über koordiniertes Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, Themen u.a. europäische Industriestrategie sowie eine Strategie für kleine und mittelständische Unternehmen, Brüssel - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Daktoa und Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2020 09:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.