NEW YORK (Dow Jones)--Massive Kurseinbrüche haben an der Wall Street zum Start am Montag eine Handelsunterbrechung ausgelöst. Nach einem Minus von 7 Prozent wurde der Handel für 15 Minuten unterbrochen - aktuell wird jedoch wieder gehandelt. Der Dow-Jones-Index sackt um 7,5 Prozent ab auf 23.930 Punkte, der S&P-500 saust um gut 7 Prozent nach unten, der Nasdaq-Composite verliert 6,8 Prozent.

Damit setzt sich der jüngste Absturz im Gefolge der Coronakrise beschleunigt fort. "Die Angst vor einer weltweiten Rezession geht um", sagt Thomas Hayes, Chairman des Hedgefonds-Managers Great Hill Capital. An den Börsen in Asien und Europa kam es bereits zu einem "Schwarzen Montag", einige Länderindizes wie Italien sacken zweistellig ab, viele andere um über 8 Prozent. Für große Verunsicherung sorgt die großflächige Quarantäne in Italien. Davon betroffen ist besonders der Norden Italiens und damit das Wirtschaftszentrum des Landes.

Noch stärker im Blick steht als Belastungsfaktor aber der Ölpreis, der sich im freien Fall befindet und aktuell gut 20 Prozent verliert. Am Wochenende hatte Saudi-Arabien mitgeteilt, dass die Preise gesenkt und die Förderung gesteigert werden sollen. In der vergangenen Woche waren Versuche gescheitert, Russland für eine gemeinsame Produktionssenkung zu gewinnen. Nun zeichnet sich ein Preiskrieg ab.

Der Zusammenprall zwischen der Opec und Russland zerstöre das Vertrauen der Investoren, sagt Stratege Alvin Ngab von Zhongtai International Holdings. Aktuell verliert der Preis für ein Barrel der Sorte WTI 23,9 Prozent auf 31,43 Dollar, Brent fällt um 21,8 Prozent auf 35,41 Dollar.

Rezessionsangst geht um

Die Anleger stürzen sich auf sichere Häfen. Explodierende Notierungen lassen die Zehnjahresrendite am US-Staatsanleihenmarkt um 33 Basispunkte absacken, die Rendite fällt auf ein Allzeittief bei 0,43 Prozent. Am Devisenmarkt verliert der Dollar zwei Yen auf 101,85. Der Euro steigt um 0,5 Prozent auf 1,1431 Dollar.

Die US-Devise steht deshalb unter Druck, weil die Fed noch relativ viel Zinssenkungsspielraum hat. Der Goldpreis kommt von seinem Hoch am Morgen über 1.700 Dollar je Feinunze zurück und verliert gegenüber dem späten Freitag 1,1 Prozent auf 1.678 Dollar.

Hauptverlierer bei den Branchen sind erwartungsgemäß Energiewerte mit einem Minus von knapp 20 Prozent. Einzelwerte wie Occidental Petroleum oder Cimarex brechen um 40 Prozent ein.

Bankenwerte sind die zweitstärksten Verlierer mit minus 12 Prozent, hier drohen Kreditausfälle. Stark abverkauft werden ferner konjunkturabhängige Branchen wie Automobil-, Investitionsgüter- und Halbleiterwerte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.930,21 -7,48 -1934,57 -16,15 S&P-500 2.760,70 -7,12 -211,67 -14,55 Nasdaq-Comp. 7.990,98 -6,82 -584,64 -10,94 Nasdaq-100 7.971,20 -6,55 -559,14 -8,72 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,29 -23,4 0,52 -91,2 5 Jahre 0,36 -24,8 0,61 -156,4 7 Jahre 0,42 -29,8 0,72 -182,7 10 Jahre 0,43 -33,4 0,77 -201,3 30 Jahre 0,86 -42,9 1,29 -221,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:49 Fr, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1431 +0,46% 1,1462 1,1325 +1,9% EUR/JPY 116,55 -1,28% 116,99 119,20 -4,4% EUR/CHF 1,0600 +0,27% 1,0572 1,0600 -2,4% EUR/GBP 0,8731 +0,42% 0,8685 0,8689 +3,2% USD/JPY 101,85 -1,89% 102,01 105,27 -6,4% GBP/USD 1,3099 +0,09% 1,3199 1,3035 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9582 +0,42% 6,9449 6,9333 -0,1% Bitcoin BTC/USD 7.727,01 -5,46% 7.911,72 9.042,05 +7,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,42 41,28 -21,5% -8,87 -46,4% Brent/ICE 35,35 45,27 -21,9% -9,92 -45,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.678,15 1.696,06 -1,1% -17,91 +10,6% Silber (Spot) 16,86 17,55 -3,9% -0,69 -5,6% Platin (Spot) 869,80 894,85 -2,8% -25,05 -9,9% Kupfer-Future 2,50 2,56 -2,6% -0,07 -11,0% ===

March 09, 2020 09:59 ET (13:59 GMT)

