BRÜSSEL (dpa-AFX) - Italien hat nach Einschätzung des CDU-Europapolitikers Peter Liese viel mehr Coronavirus-Infektionen als bekannt. Anders ließen sich die mehreren Hundert Todesfälle kaum erklären, sagte der Europaabgeordnete und Arzt am Montag in Brüssel. "Ich bin sehr beunruhigt durch die Situation in Italien."



Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Große Teile des Nordens wurden zu Sperrzonen erklärt.



Liese appellierte auch an die Bürger in Deutschland, die Epidemie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und Hygieneregeln immer zu beachten. Auch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Absage von Großveranstaltungen seien gerechtfertigt.



Es gehe darum, die Krankheitswelle zu verzögern, um Zeit für die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen zu gewinnen, sagte Liese. Wie lange sich die Coronavirus-Krise hinziehen werde, sei heute nicht vorherzusagen./vsr/DP/stw