Fiat Chrysler Automobiles will rund 400 Millionen US-Dollar in seine Produktionsanlagen in Kokomo (US-Bundesstaat Indiana) investieren. Mit den Mitteln soll die dortige Getriebefertigung Indiana Transmission Plant II in ein Motorenwerk umgewandelt und in Kokomo Engine Plant umbenannt werden. Die umgebaute Produktion wird laut Unternehmensangaben GMET4-Motoren der Global Medium Engine-Familie fertigen, wozu insbesondere der 2,0-Liter-4-Zylinder-Turbomotor gehört, der sich unter anderem im Jeep Wrangler ...

