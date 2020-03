Johannesburg, 9. März 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) in Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE-Anforderungen für begrenzte Börsennotierungen wird Folgendes bekannt gegeben:NameNJ-FronemanPositionGeschäftsführerUnternehmenSibanye-Stillwater LimitedArt des InteressesDirekt und nutzbringendArt der TransaktionEinbehaltung von Gratisaktien in Bezug auf zuvor zugeteilte Gratisaktien am 1. März 2017Datum der Transaktion6. März 2020Anzahl der ADRs29 749Klasse der SicherheitADRMarktpreis pro ADR:Niedrig -Hoch -Verkaufspreis -$8.20$9.70$8.46Gesamtwert$251.676,54SperrfristUnverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des GewährungsdatumsNameH Kenyon-SlaneyPositionUnabhängiges nicht-exekutives MitgliedUnternehmenSibanye-Stillwater LimitedArt des InteressesDirekt und nutzbringendArt der TransaktionBeim Marktkauf von ADRsDatum der Transaktion5. März 2020Anzahl der ADRs4 213Klasse der SicherheitADRMarktpreis pro ADR:£7.12Gesamtwert£29 996.56Im Hinblick auf Absatz 3.66 der Anforderungen für die Börsennotierung wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.EndeAnsprechpartner für Investor Relations:E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiterin der Abteilung Investor RelationsTel: +27 (0) 83 453 4014Förderer: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDie Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem derer, die sich auf die Finanzlage von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "Schätzung", "erwarten" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden sollten, einschließlich derer, die in diesem Haftungsausschluss und im Integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe, die am 29. März 2019 veröffentlicht wurden, sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater am 5. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen. 001-35785), und das von Sibanye Stillwater Limited am 4. Oktober 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereichte Formular F-4 (SEC-Akte Nr. 333-234096) sowie alle Änderungen daran. Die Leser werden gewarnt, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.ZAE000259701