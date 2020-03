FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag in einem extrem unsicheren Umfeld deutlich zugelegt. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,1495 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Anfang 2019. Am späten Nachmittag notierte der Euro bei 1,1430 Dollar. Das war über ein Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1456 (Freitag: 1,1336) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8729 (0,8821) Euro.



An den Finanzmärkten waren am Montag Währungen gefragt, die als sichere Alternativen gelten. Dazu hat in letzter Zeit auch der Euro gehört. Ausschlaggebend waren massive Kursverluste an den internationalen Börsen, die auf zwei Ereignisse zurückgingen. Zum einen ist die Verunsicherung unter Anlegern wegen der internationalen Verbreitung des neuartigen Coronavirus sehr hoch. Zum anderen brachen zum Wochenstart die Ölpreise in historischem Ausmaß ein. Der Grund: Zwischen den beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland bahnt sich ein Preiskrieg an.



Am Devisenmarkt legte der japanische Yen besonders stark zu, gefolgt vom Schweizer Franken. Beide Währungen gelten als sichere Rückzugsorte in ungewissen Zeiten. Unter massivem Druck standen dagegen Währungen von Ländern, die stark in der Rohstoffproduktion engagiert sind. Am stärksten traf es den russischen Rubel, der gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 fiel. Versuche der russischen Notenbank und des Finanzministeriums, die Talfahrt aufzuhalten, zeigten zunächst keine Wirkung.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87383 (0,87165) britische Pfund, 117,12 (119,08) japanische Yen und 1,0594 (1,0589) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1672 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag./bgf/fba