HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Metallarbeitgeber in Niedersachsen halten die von der großen Koalition geplanten Hilfen zur Linderung der Coronavirus-Krise bisher für nicht ausreichend. Zwar sei etwa der vereinfachte Zugang zu Kurzarbeitergeld "sehr sinnvoll", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Aber es seien zusätzliche Maßnahmen nötig - darunter der Aufschub bestimmter Steuerzahlungen und ein "Unterstützungsfonds für Unternehmen in Not".



Der Verband hatte seine Mitglieder zur aktuellen Einschätzung der Corona-Risiken befragt. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der 679 teilnehmenden Firmen antwortete, Kurzarbeit infolge der Unsicherheit um die weitere Ausbreitung des Erregers nicht ausschließen zu können oder bereits davon auszugehen, "wahrscheinlich" Kurzarbeit anmelden zu müssen. Für 47 Prozent war dies dagegen noch kein Thema. Auch die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" hatte über die Umfrage berichtet.



87 Prozent der Metallbetriebe erklärten, sie spürten schon jetzt Folgen der Corona-Krise - etwa eine Verunsicherung der Mitarbeiter (77 Prozent), Lieferengpässe (31 Prozent) oder rückläufige Aufträge (29 Prozent). Die Mehrheit (60 Prozent) äußerte sich auch tendenziell pessimistisch mit Blick auf die kommenden Monate, während 40 Prozent keine weiteren Auswirkungen oder ein vorübergehendes Problem sahen./jap/DP/zb