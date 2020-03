PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat am Montag Panik um sich gegriffen. Anleger flüchteten in großem Stil aus Aktien in sicherere Häfen. Zu der nicht abebbenden Epidemie des Coronavirus kam ein Crash der Ölpreise hinzu, ausgelöst durch höhere Fördermengen Saudi-Arabiens. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone brach um 8,45 Prozent auf 2959,07 Punkte ein auf das tiefste Niveau seit Januar 2019.



Der Pariser Cac 40 fiel um 8,4 Prozent auf 4707,91 Zähler und der Londoner FTSE 100 sackte um 7,7 Prozent auf 5965,77 Punkte ab./bek/fba



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545, IT0003465736