BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat weitere Maßnahmen zur Stützung der deutschen Wirtschaft angesichts der Corona-Krise angekündigt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) würden "noch in dieser Woche Maßnahmen zur Verbesserung der Liquiditätssituation von Unternehmen vorstellen", sagte Merkel auf dem Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum in Berlin. Während Altmaier vor einer "Weltwirtschaftskrise" warnte, aber Konjunkturprogramme noch nicht erwägt, zeigte sich Vizekanzler Scholz für milliardenschwere Hilfen offen.

Merkel versprach, 2020 und in den Folgejahren die Investitionen weiter zu steigern. Der Europäische Rat werde auch am 26. März über diese Fragen beraten.

Die am Sonntag vom Koalitionsausschuss beschlossenen Regeln zum Kurzarbeitergeld sollen bereits am Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden, sagte die Kanzlerin. "Unser Ziel ist, am 3. April den Bundesrat zu erreichen, so dass das Ganze auch sehr schnell wirken kann." Dies werde gemeinsam mit einem Gesetz zur strukturellen Frage des Kurzarbeitergeldes beschlossen, in dem es um die Umstellungen und die Digitalisierung etwa in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau gehe, sagte Merkel.

Union und SPD hatten am Sonntag Verordnungsermächtigungen vereinbart, um die Hürden für Kurzarbeitergeld zu senken. Künftig sollen demnach etwa die Quoren für das Kurzarbeitergeld gesenkt werden. Statt bislang einem Drittel müssen künftig nur noch 10 Prozent der Belegschaft eines Unternehmens von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Das Kurzarbeitergeld soll auch für Leiharbeiter gezahlt werden. Zudem sollen beim Kurzarbeitergeld die Sozialversicherungsbeiträge der Unternehmen künftig vollständig durch die Bundesagentur für Arbeit übernommen werden.

Diese Maßnahmen seien auch in der Finanzkrise 2008 "sehr erfolgreich" gewesen, so Merkel. Die deutsche Wirtschaft sei nun "gerüstet". Um das Covid-19-Virus zu bekämpfen, sei das wirksamste Mittel, "seine Ausbreitung zu verlangsamen, sie also über einen längeren Zeitraum zu strecken".

Scholz betonte, die Bundesregierung werde in einer großen Krise "alles tun können - und alles tun -, was notwendig ist, um die Konjunktur zu stabilisieren". Deutschland habe dank der soliden Haushaltspolitik der vergangenen Jahre die Kraft, mögliche Verwerfungen durch die Ausbreitung des Virus schnell, entschlossen und effektiv zu bekämpfen, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Sollten wir in eine Wirtschaftskrise geraten, sprechen wir doch von ganz anderen Dimensionen als den etwa 5 Milliarden Euro für eine schnellere Soli-Abschaffung", sagte Scholz mit Blick auf den möglichen Umfang solcher Hilfen.

Zu den Entwicklungen an den Börsen und beim Ölpreis sagte der Vize-Kanzler: "Die Märkte spiegeln gerade die herrschende Unsicherheit wider." Niemand wisse, wie sich die Corona-Pandemie tatsächlich auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung auswirken wird. "Jede Vorhersage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unseriös. Deshalb sind jetzt klare, beruhigende Botschaften des starken Staates nötig."

Wirtschaftsminister Altmaier erklärte auf dem Wirtschaftsforum, die ökonomischen Auswirkungen des Covid-19-Virus müssten "sehr genau" beobachtet werden. "Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Virus am Ende auch die Weltwirtschaft infiziert und krank macht." Sein Ministerium hatte bislang jedoch betont, dass es für ein umfassendes Konjunkturprogramm noch zu früh sei.

March 09, 2020

