Dieser Tag geht in die Geschichte ein. Der DAX und weitere Indizes in Deutschland haben einen "Schwarzen Montag" erlebt, mit rekordverdächtig hohen Verlusten auf breiter Front. Die panikartige Flucht aus Aktien wurde zu Beginn der neuen Woche beschleunigt durch eine neue Angst: Marktteilnehmer fürchten einen Ölpreiskrieg. Es kam, wie vom AKTIONÄR an diesem Montagmorgen erwartet: Der DAX hat zu Wochenbeginn einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Wegen wachsender ...

