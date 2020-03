WTI - Öl-Tsunami aus der Wüste! Saudi-Arabien startet einen Ölpreiskrieg und hat bereits am heutigen Handelstag Milliarden Dollar an Marktwert der größten Unternehmen der Branche weggewischt. So bauen die Ölmärkte weltweit einen der größten Preiseinbrüche in der Geschichte aus. Man muss dazu wissen, Saudi-Arabien hat diesen Krieg losgetreten, weil sie MASSIV finanziell unter Wasser sind. Der Saudische Hofstaat kostet jährlich Milliarden und bringt wenig bis keine Einkünfte. Die Treue des saudischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...