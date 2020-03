Aufatmen am Himmel: Angesichts des Absturzes der Ölpreise zu Wochenbeginn sind die Aktien der europäischen Fluggesellschaften insgesamt etwas weniger stark unter Druck geraten als der einbrechende Gesamtmarkt. Vor allem die Papiere der Billigflieger schlugen sich recht wacker. Der Branchenindex fiel am Ende um 6,4 Prozent, während der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, um 8,5 Prozent absackte. Schwarz war dieser Montag nicht nur am Aktienmarkt. Zum Wochenauftakt erlebte auch der Ölmarkt einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...