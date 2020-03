Laut den FX-Strategen der UOB Group könnte der USD/CNH in den nächsten Wochen den Bereich um 6,87 ansteuern. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der USD wurde am vergangenen Freitag zwischen 6,9249 und 6,9619 gehandelt und hat sich damit in einer engeren Spanne bewegt als von uns erwartet (6,9280/6,9700). Die übergeordnete Tendenz hat sich abgeschwächt, ...

