Die Compagnie Fruitière Group ist der führende Fruchterzeuger in den ACP-Ländern (Afrika, Karibik, Pazifik) mit fast 500.000 Tonnen erzeugten Früchten auf seinen afrikanischen Plantagen und in Ecuador. Als das zweitgrößte Unternehmen in dem Bananensektor in Europa vermarktet die Gruppe aktuell mehr als 800.000 Tonnen Früchte in Europa und Afrika....

Den vollständigen Artikel lesen ...