KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht prüft am Dienstag (10.00 Uhr), ob Frauen bei einer Scheidung in bestimmten Fällen bei der Berechnung ihrer Altersversorgung benachteiligt werden.



Lässt sich ein Paar scheiden, werden die Rentenansprüche prinzipiell miteinander verrechnet. Grund dafür ist, dass der berufstätige Mann oft viel mehr Rente bekäme als die Frau, die sich vielleicht jahrelang um die Kinder gekümmert hat. Diese Ungerechtigkeit soll durch den sogenannten Versorgungsausgleich beseitigt werden.



Hier geht es speziell um Betriebsrenten. Dort erhält die Frau - anders als bei allen anderen Renten - ihren Anteil nicht automatisch vom Versorgungsträger ihres Ex-Mannes. Bei der Übertragung der Ansprüche an eine andere Unterstützungskasse kommt es wegen der Zinsentwicklung der letzten Jahre oft zu deutlichen Verlusten.



Das Oberlandesgericht Hamm hält das für verfassungswidrig und hat Karlsruhe um Prüfung gebeten. Nun wird verhandelt. Das Urteil wird erfahrungsgemäß einige Monate später verkündet. (Az. 1 BvL 5/18)/sem/DP/stw