Etwa 100 Euro hat die Aktie von Wirecard nur noch zu bieten am Montag Abend. Viele vermuten erneut offensive Short-Seller am Werk. Dies halten wir offen gestanden diesmal für falsch. Schauen Sie Titel wie Mastercard, PayPal oder Visa an. Wirecard gehört indirekt in diese Sparte, zumindest in Sachen Konsumverhalten und Umsatzabhängigkeit. Konsum und Ausgehflaute drücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...