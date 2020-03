Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken. Das deutliche Plus ist vor allem der Übernahme der per Ende 2018 übernommenen britischen Perspex-Gesellschaften zu verdanken.In lokalen Währungen wäre der Umsatz gar um 15 Prozent gewachsen, wie der Spezialist für Verbundwerkstoffe am Dienstag mitteilte. Bereinigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...