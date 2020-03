Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESWEHR - Die Kosten für private Sicherheitsdienste an allen deutschen Kasernen haben sich in den vergangenen fünf Jahren auf weit über 400 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Das geht aus den Antworten des Verteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Insgesamt verfügt die Bundeswehr über gut 700 "bewachungsrelevante Liegenschaften". Etwa 300 von ihnen sind jedoch nur "baulich abgesichert", etwa durch Alarmanlagen. Die anderen 400 werden von circa 8.000 privaten Wachleuten gesichert. (Tagesspiegel)

REZESSION - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr in eine Rezession schlittert und darunter auch die Beschäftigung sichtbar leiden wird. "Dies betrifft vor allem den Aufbau der Belegschaft in der Industrie", sagte der DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wahrscheinlich wird hier die Stammbelegschaft zwar gehalten, aber kaum mehr Zeitarbeit nachgefragt werden. Im Bereich der Dienstleistungen ist auch ein Stellenabbau denkbar." Das Corona-Virus scheine die deutsche Wirtschaft nach den vorliegenden Zahlen recht kräftig zu erfassen. (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 6)

REZESSION - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt angesichts des Coronavirus-Ausbruchs vor einer Rezession in Deutschland und fordert mehr Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung für die Wirtschaft. "Es spricht einiges dafür, dass eine Rezession bevorsteht, sagte Fuest der Augsburger Allgemeinen. Dies hänge zwar sehr davon ab, wie die Epidemie sich weiter ausbreite: "Leider sagen viele Virologen, dass sie vielleicht im Sommer abflaut, im Herbst aber zurückkommt", fügte Fuest hinzu. "Dann wäre eine Rezession nicht zu vermeiden", betonte er. (Augsburger Allgemeine)

SPD-KANZLERKANDIDAT - Nach dem stellvertretenden SPD-Chef Kevin Kühnert hat sich auch Vizekanzler Olaf Scholz dafür ausgesprochen, noch in diesem Jahr zu klären, wer Kanzlerkandidat der SPD wird. "Es spricht vieles dafür, die Kanzlerkandidatur der SPD noch in diesem Jahr zu klären. Den genauen Zeitpunkt werden wir aber nicht über die Zeitung diskutieren, sondern intern besprechen und gemeinsam festlegen", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ich freue mich, dass wieder über einen Kanzlerkandidaten der SPD geredet wird. Das ist ein gutes Zeichen", so der Bundesfinanzminister, der selbst als potenzieller Kandidat gilt. (RND)

EIB - Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ihre Finanzierungen 2019 in Deutschland auf 6,1 (Vorjahr 5,6) Milliarden Euro gesteigert und damit den Einbruch im Jahr zuvor zum Teil wieder kompensiert. Das Geschäft habe sich "sehr robust entwickelt", sagt der zuständige Vizepräsident Ambroise Fayolle im Interview der Börsen-Zeitung. Die Zahl der in Deutschland geförderten Projekte stieg von 42 auf 53. Deutschland liege damit im Trend der Gruppe, sich von den großen Tickets auf risikoreichere kleinere, dafür aber äußerst innovative Projekte zu konzentrieren. Vor dem Hintergrund der noch stärkeren Konzentration auf Klimaschutzfinanzierungen erwartet Fayolle, dass sich die deutsche Kundenstruktur der EIB neu ausrichtet. (Börsen-Zeitung S. 5)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.