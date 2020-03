The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0ZCX5 ERSTE GP BNK AG 13-20 MTN BD00 BON EUR NCA BS61 XFRA DE0001104719 BUND SCHATZANW. 18/20 BD00 BON EUR YCA XFRA DE000A2BN973 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US17325FAW86 CITIBANK 19/21 FLR BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0PJ34 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB3Y86 LB.HESS.THR.CARRARA03G/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3Y94 LB.HESS.THR.CARRARA03H/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3ZJ7 LB.HESS.THR.CARRARA03I/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HVB1VU5 UC-HVB FIXANL 20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB6782 NORDLB IS.S.1539 BD01 BON EUR NCA XFRA US24422ETP42 DEERE -JOHN- CAP.2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US24422ETQ25 DEERE -JOHN- CAP. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US247361ZK72 DELTA AIR L. 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB2TJ4 NORDLB 4 PH.BD. 10/18 BD02 BON EUR NCA NW6J XFRA DE000NRW21X4 LAND NRW SCHATZ13R1244 BD02 BON EUR NCA XFRA US404121AD78 HCA INC. 11/22 BD02 BON USD NCA XFRA USY20721AQ27 INDONESIA 10/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1380333929 BERKSHIRE HATHAWAY 16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1577688085 HORSEPOWER F. 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1791593251 ERSTE ABW. MTN. 18/20 DL BD02 BON USD N