FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD 0.008 EUR

8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.003 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR

A07 XFRA BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 2 0.263 EUR

MORIEN RESOURCES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de