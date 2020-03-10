FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 0,49
SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.
BV3 XFRA DK0015998017 BAVARIAN NOR NAM. DK 10
XBAN XFRA LU0659579220 XTR.MSCI BANGL.SWAP 1CDL
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
NC4 XFRA SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB
AAP XFRA AU0000038879 AZURE HEALTH TECH. LTD
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4SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 0,49
SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.
BV3 XFRA DK0015998017 BAVARIAN NOR NAM. DK 10
XBAN XFRA LU0659579220 XTR.MSCI BANGL.SWAP 1CDL
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
NC4 XFRA SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB
AAP XFRA AU0000038879 AZURE HEALTH TECH. LTD
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