STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 - Prognose für Umsatz und Ergebnis erreichtDGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 - Prognose für Umsatz und Ergebnis erreicht10.03.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 - Prognose für Umsatz und Ergebnis erreicht- Umsatzrückgang um 9,6 % auf 362,8 Mio. EUR (2018: 401,2 Mio. EUR)- EBITDA steigt um 22,7 % auf 14,6 Mio. EUR gegenüber Vorjahr (2018: 11,9 Mio. EUR); Adjusted EBITDA unter Vorjahr bei 17,6 Mio. EUR (2018: 23,7 Mio. EUR)- Angepasste Prognose für Umsatz und Adjusted EBITDA erreicht- Segment China mit starkem 4. Quartal (Umsatz steigt um 30,5 % auf 17,1 Mio. EUR; Adjusted EBITDA-Marge von 25,7 %)- Nettoverschuldung (inkl. Leasing) zum 31. Dezember 2019 auf 39,1 Mio. EUR gegenüber dem 30. September 2019 (56,2 Mio. EUR) reduziertHallbergmoos/München, 10. März 2020. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihre vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019.Andreas Becker, CEO der STS Group AG: "Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Die Entwicklungen im globalen Pkw- wie auch Nutzfahrzeugbereich waren stark rückläufig und haben sich entsprechend auf unser Geschäft ausgewirkt. In China hat die STS Group ihre Position im Geschäftsjahr 2019 allerdings deutlich gestärkt und konnte ihren Umsatz vor Ort sogar leicht steigern. Gleichzeitig haben wir im Jahr 2019 wesentliche strategische Meilensteine unserer Wachstumsstrategie erreicht. Hierzu gehören der Kapazitätsausbau in China, der Markteintritt in den USA sowie der Aufbau unserer Produktgruppe für Elektrofahrzeuge."Umsatz- und Ergebnisentwicklung Die STS Group AG hat ihre im August 2019 angepasste Jahresprognose für Umsatz und Adjusted EBITDA erreicht. Im Berichtsjahr 2019 ist der Umsatz der STS Group nach vorläufigen Berechnungen um 9,6 % auf 362,8 Mio. EUR (2018: 401,2 Mio. EUR) zurückgegangen. Verantwortlich für den Umsatzrückgang im Konzern war die rückläufige Automobilproduktion im relevanten italienischen Pkw-Markt, die zu einem Umsatzminus von 9,9 % im Segment Acoustics führte. Der stärkste Umsatzrückgang war mit minus 14,9 % im Segment Plastics zu verzeichnen. Dabei wirkte sich neben dem planmäßigen Auslaufen eines Großauftrages im zweiten Halbjahr 2018 insbesondere der im zweiten Halbjahr 2019 deutlich rückläufige europäische Markt für Nutzfahrzeuge aus. Auch wenn sich der chinesische Automotive-Markt im Geschäftsjahr 2019 schwach entwickelte, erzielte das Segment China im Gesamtjahr ein Wachstum von 3,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Umsatzplus beruhte insbesondere auf dem Anlauf neuer Projekte gegen Jahresende, wie auch einer Markterholung im vierten Quartal.Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Adjusted EBITDA im Bereich Acoustics verbessert werden. Dies war insbesondere auf Maßnahmen zur Anpassung der Kostenstrukturen wie auch auf eine Effizienzsteigerung des polnischen Werks zurückzuführen. Auch im Bereich Plastics wirkten sich die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen positiv auf das Adjusted EBITDA aus. Das Segment China konnte das Adjusted EBITDA auf 9,0 Mio. EUR steigern und damit eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,9 % erreichen (2018: 14,7 %). Die Anlaufkosten für das neue Werk konnten somit mehr als kompensiert werden.Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich das vorläufige operative Ergebnis (EBITDA) im Berichtszeitraum für die Gruppe auf 14,6 Mio. EUR und lag somit trotz des deutlichen Umsatzrückgangs um 22,7 % über dem Niveau des Vorjahres (2018: 11,9 Mio. EUR).Im Geschäftsjahr 2019 fielen Sonderaufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR (2018: 11,8 Mio. EUR) an. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA sank von 23,7 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 4,9 % (2018: 5,9 %). Der Rückgang des Adjusted EBITDA ist im Wesentlichen auf das gesunkene Geschäftsvolumen zurückzuführen. Die erzielten Effizienzsteigerungen in der Produktion konnten die volumenbedingten negativen Ergebniseffekte nur teilweise kompensieren.Die Abschreibungen betrugen 21,1 Mio. EUR (2018: 13,2 Mio. EUR). Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR (2018: 1,1 Mio. EUR). Darüber hinaus ist der Anstieg vor allem auf die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen. Nach Abschreibungen, Zinsen und Steuern ergibt sich ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2019 von minus 12,1 Mio. EUR (2018: minus 4,8 Mio. EUR).Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit von 36,6 Mio. EUR erzielt. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Netto-Cashflow von minus 15,0 Mio. EUR.Bilanz: Die Bilanzsumme sank im Vergleich zum 31. Dezember 2018 von 273,8 Mio. EUR auf 255,9 Mio. EUR. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 betrug 68,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,8 % (31. Dezember 2018: 30,1 %). Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2019 auf 17,2 Mio. EUR und die Finanzverbindlichkeiten auf 56,3 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Bankverbindlichkeiten von 12,4 Mio. EUR, Factoring-Verbindlichkeiten von 12,1 Mio. EUR und sonstige Darlehen von 7,7 Mio. EUR. Ebenfalls darin enthalten sind Leasingverbindlichkeiten von 24,1 Mio. EUR, die infolge der Umstellung der Bilanzierung auf IFRS 16 im Geschäftsjahr 2019 deutlich gestiegen sind (31. Dezember 2018: 3,2 Mio. EUR).Die Nettofinanzverschuldung zum Bilanzstichtag 2019 hat sich trotz des Anstieges der Leasingverbindlichkeiten um 20,9 Mio. EUR nach Anwendung des IFRS 16 lediglich auf 39,1 Mio. EUR erhöht (31. Dezember 2018: 31,1 Mio. EUR). Im Vergleich zum dritten Quartal 2019 (30. September 2019: 56,2 Mio. EUR) konnte die Finanzverschuldung auf Grund der Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Factoring-Gesellschaften deutlich gesenkt werden.Dr. Ulrich Hauck, CFO der STS Group AG: "Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2019 war infolge des deutlichen Geschäftsrückganges nicht zufriedenstellend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir allerdings durch ein straffes Working-Capital-Management unseren operativen Netto-Cashflow deutlich erhöht. Wir arbeiten zudem an verschiedenen Effizienzsteigerungsmaßnahmen, um unser Ergebnis nachhaltig zu verbessern."Telefonkonferenz am 2. April 2020 Detaillierte und endgültige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 sowie den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wird die STS Group AG am 2. April 2020 veröffentlichen.Vorläufige, ungeprüfte Zahlen Geschäftsjahr 2019in Mio. EUR 2019 2018 Delta % Umsatzerlöse 362,8 401,2 -9,6 % Acoustics 112,1 124,4 -9,9 % Plastics 169,0 198,6 -14,9 % China 50,4 48,6 +3,7 % Materials 39,8 40,0 -0,5 % EBITDA 14,6 11,9 +22,7 % Acoustics -0,4 -3,0 +86,7 % Plastics 11,4 11,4 +0,0 % China 8,7 6,5 +33,8 % Materials 2,2 1,7 +29,4 % Adj. EBITDA 17,6 23,7 -25,7 % Acoustics 0,0 -1,2 +100,0 % Plastics 12,6 16,7 -24,6 % China 9,0 7,2 +25,0 % Materials 2,4 1,9 +26,3 % Adj. EBITDA (in % der Umsatzerlöse) 4,9 % 5,9 % -1,0 %-Punktein Mio. EUR 2019 2018 Umsatzerlöse 362,8 401,2 Bestandsveränderung 6,8 5,8 Sonstige Erträge 5,3 4,5 Materialaufwand -209,- -233,- 3 8 Personalaufwand -103,- -103,- 4 9 Sonstige Aufwendungen -47,6 -61,9 EBITDA 14,6 11,9 Abschreibungen -21,1 -13,2 EBIT -6,5 -1,3 Finanzerträge 0,1 0,1 Finanzaufwendungen -3,5 -2,1 Ergebnis vor Steuern -9,9 -3,3 Ertragssteuern -2,2 -1,5 Konzernergebnis -12,1 -4,8 Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit 36,6 7,1 Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit -15,0 -13,9 Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -35,6 22,1 Netto-Veränderungen der Zahlungsmittel und -13,9 15,3 Zahlungsmitteläquivalentein Mio. EUR 2019 2018 Langfristige Vermögenswerte 135,9 115,6 Kurzfristige Vermögenswerte 120,0 158,2 Gesamt Aktiva 255,9 273,8 Summe Eigenkapital 68,6 82,4 Langfristige Schulden 54,4 39,2 Kurzfristige Schulden 132,9 152,3 Gesamt Passiva 255,9 273,8 Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie mit Fokus auf Lösungen im Bereich Akustik, Thermik und Struktur. Sie beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 362,8 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt 17 Werken und vier Entwicklungszentren in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien, China und künftig auch in den USA Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe, ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Akustik-Spezialprodukten, Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundswerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC). STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf vier Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 811 1244 9412 ir@sts.group www.sts.groupAnsprechpartner Finanz- und Wirtschaftspresse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister +49 89 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de10.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 993139Ende der Mitteilung DGAP News-Service993139 10.03.2020