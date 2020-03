La Grande Maison Younan Collection: Pour La Première Fois La Société de Cigares Premium Avec Une Jauge de 50 Anneaux Pour Répondre À La Demande Américaine

Pour La Première Fois La Société de Cigares Premium Avec Une Jauge de 50 Anneaux Pour Répondre À La Demande Américaine

Geneva, SA, March 10, 2020, producteur de cigares prémium au renom mondial, vient d'annoncer la dernière venue dans sa collection grandissante. The Gilgamesh Collection proposera les premiers cigares de la marque ayant une jauge de 50 anneaux.

Le nom de The Gilgamesh Collection renvoie à The Epic of Gilgamesh, l'un des récits les plus anciens ayant été consignés par écrit. Il relate la légende née du règne du roi Assyrien Gilgamesh en Mésopotamie vers 2700 BCE. Le Roi Gilgamesh était considéré comme étant le plus fort, le plus sage et le plus beaux de tous les mortels. Son règne était tellement épique que ses aventures sont devenues par la suite légendaires.

La nouvelle collection d'El Septimo porte le nom du Roi Gilgamesh puisqu'El Septimo est connu pour son élaboration de nouveaux produits sur la base d'idées innovantes et de ses recherches concernant la cultivation et la maturation des meilleurs tabacs, s'appuyant sur une production agricole de précision, des techniques réfléchies d'accords, de maturation et d'assemblage et sur des études de marché. El Septimo continue à repousser les frontières en incitant les femmes, comme les hommes, à rejoindre le monde des amateurs de cigares premium, élaborés via le mariage entre la science et des designs et emballages exclusifs. Cette épopée symbolise l'amour et le plaisir qu'une personne peut ressentir devant les ressources naturelles de Dieu - le sentiment qui devrait s'associer à chaque dégustation d'un cigare El Septimo.

Zaya S. Younan, président et dirigeant de La Grande Maison Younan Collectionet El Septimo Cigars, explique le nombre grandissant d'enthousiastes américains des cigares El Septimo comme suit : « Depuis notre achat d'El Septimo dans les premiers mois de 2019, nous avons étendu la marque via de nouvelles offres de cigares et un réseau de distribution américain qui facilite les achats de nos cigares premiums. El Septimo est connu pour ses cigares de jauge importante, ce qui est la conséquence de l'assemblage manuel de chaque cigare en se servant de feuilles de tabac ayant été maturées dans des environnements différents, permettant ainsi de libérer des arômes exceptionnels impartis par des procédés de vieillissement et mariages optimaux. Puisque nos capes apportent entre 25 et 75 % des parfums de chaque cigare de notre collection, nos cigares à jauge supérieure sont connus pour l'arôme intense que dégage le ratio entre la tripe, le sous-cape et le cape. Ceci étant, dans le cadre de l'extension significative de notre marque, nous nous sommes rendu compte que le marché aurait besoin de cigares à jauges plus petites et nous nous sommes focalisés sur le développement d'un nouveau produit pour répondre à cette demande. » Avec l'arrivée de The Gilgamesh Collection, l'offre El Septimo comporte désormais 42 mélanges différents.

The Gilgamesh Collection proposera initialement ces cigares ayant des intensités de saveurs moyennes et fortes, avec un tirage initial plus subtil en raison de la distance entre la chaleur générée par le brûlage et le palais. Entouré de capes Maduro onctueux de couleur foncée, les deux mélanges ont un soupçon d'arôme de cèdres qui évoluera pour évoquer les pignons de pin et le poivre blanc. Des notes douces de café et de crème légère prendront leur place sur la langue, alors que les cendres se développeront de manière équilibrée, malgré une rotation limitée. Le fumeur appréciera la dégustation lente, marquée d'un équilibre parfait entre l'épaisseur et la longueur, l'ultime profil des saveurs prenant la forme d'une petite pique aux gouts pimentés et poivrés, éveillant le « septième sens ». Comme les autres cigares de la marque El Septimo, The Gilgamesh Collection trouve ses origines dans les plantes exceptionnelles cultivées dans les conditions qui prévalent en altitude à Costa Rica. Le tabac est vieilli pour une période qui s'échelonne entre cinq et quinze ans, ce qui permet le développement des huiles et des parfums qui générera une fumée épaisse et onctueuse.

The Gilgamesh Collection est la seconde nouvelle collection propose par El Septimo en moins d'un an. The Alexandra Collection était introduite en juin 2019 pour être la première ligne de cigares élevée et assemblée pour une clientèle féminine. La société a vendu plus de 250,000 cigares au cours de cette seule année. "On poursuivra l'investissement de ressources importantes dans les études de marché, les essais et les techniques d'assemblage afin de rester à la pointe du marché des cigares premium. La qualité, l'expérience et l'innovation technique formeront la base de notre stratégie de croissance," a conclu M. Younan.

The Gilgamesh Collection est actuellement disponible en quantités limitées par le biais de pré-commandes placées sur le site El Septimo website. Les ventes mondiales de la Collection démarreront à la mi-mars 2020. Les 40 autres types de cigares El Septimo peuvent être commandés sur le site El Septimo website, mais également via des distributeurs américains, à savoir Cedar Room Fine Cigars & Loungeà Scottsdale dans l'Arizona, Stixx Private Cigar Lounge dans Woodland Hills, CA,The French Laundry dans Yountville, CA, et Conquistador Cigar Parlor dans Brooklyn, NY.

Concernant la Younan Company

La Younan Company est un fonds d'investissement à portée mondiale spécialisé dans l'acquisition et la gestion d'actifs et de sociétés de natures différentes dans le domaine du luxe. La stratégie de la société est de créer un portefeuille de produits et biens de luxe et de sociétés et de services hauts de gamme. Aujourd'hui, la Younan Company est une marque de luxe mondialement reconnue qui gère plus de 1,2 milliards de dollars d'actifs au travers de ses filiales Younan Propertieset La Grande Maison Younan Collection . La Younan Collection détient et gère des hôtels et structures de loisir en France, dont Château de Beauvois, Hôtel Saint-Martin, Château le Prieuré,Alexandra Palace, Domaine de Vaugouard, et Château de la Perrière, le producteur de cigares premium El Septimo Geneva SA; les Golf des Forges , Golf du Petit Chêne , Golf d 'Avrillé, et Golf de Vaugouard; deux vignobles à Saint-Emilion, à savoir Château La Croix Younan, et Château Zaya, ainsi que MPA Studio de Créationà Paris. Il a récemment lance son premier établissement dans une cité balnéaire, Figueira da Foz, au Portugal, Malibu Foz Hotel and Resort.

