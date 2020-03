Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) werde er einige dieser Maßnahmen vorstellen, sagte Trump. Trump kündigte an, dass er mit Kongressmitgliedern über die Maßnahmen gegen die Folgen der Epidemie für die US-Wirtschaft beraten wolle. Die Maßnahmen sollten eine "große Reichweite" haben. Bei den Gesprächen werde es unter anderem um eine weitere mögliche Reduzierung der Einkommensteuer gehen. Auch über Unterstützungsmaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen solle gesprochen werden. Für Mittwoch lud Trump die Chefs großer US-Finanzinstitute zu Beratungen über die ökonomischen Folgen des Coronavirus ins Weiße Haus ein, wie aus Bankenkreisen verlautete.

TAGESTHEMA II

Versammlungsverbot und Reisebeschränkungen in ganz Italien: Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant im Land ausbreitende Coronavirus hat die Regierung in Rom ihre Maßnahmen nochmals drastisch ausgeweitet. Die nun für das gesamte Land geltenden Restriktionen im öffentlichen Leben traten per Dekret zu diesem Dienstag in Kraft. "Ganz Italien wird zur geschützten Zone", sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Damit wurden die zuletzt bereits für große Teile Norditaliens verhängten Reisebeschränkungen auf das ganze Land ausgedehnt. Außerdem gilt nun landesweit ein Versammlungsverbot. Davon sind auch Sportveranstaltungen betroffen - so wurden alle Spiele der ersten Fußball-Liga Serie A abgesagt. Die bereits seit Donnerstag geltende Schließung aller Schulen und Universitäten wurde bis zum 3. April ausgedehnt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18 Umsatz 14.366 +1% 14 14.241 EBIT bereinigt 1.148 -17% 14 1.381 Ergebnis nach Steuern/Dritten 660 -25% 8 881 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,06 -20% 10 1,33 Dividende je Vorzugsaktie 0,42 -24% 9 0,55

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

17:45 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/PNE AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm - EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj - US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Im Laufe des Tages: NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 im Volumen von 4 bis 6 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.932,50 5,63 S&P-500-Indikation 2.845,00 4,10 Nasdaq-100-Indikation 8.257,50 4,62 Nikkei-225 19.867,12 0,85 Schanghai-Composite 2.989,11 1,56 +/- Ticks Bund -Future 176,23 -207 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.625,02 -7,94 DAX-Future 10.402,00 -9,88 XDAX 10.408,12 -9,86 MDAX 23.091,71 -6,70 TecDAX 2.636,50 -6,66 EuroStoxx50 2.959,07 -8,45 Stoxx50 2.788,65 -7,51 Dow-Jones 23.851,02 -7,79 S&P-500-Index 2.746,56 -7,60 Nasdaq-Comp. 7.950,68 -7,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,01 +173

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften mit kräftigen Erholungsgewinnen starten. Die Anleger setzen nach dem Schwarzen Montag mit weltweit massiven Kursverlusten auf eine konzertierte Aktion der Zentralbanken in Kombination mit einem Fiskalpaket der US-Regierung. Mit Spannung wird insbesondere eine für den Nachmittag angekündigte Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump erwartet. Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs angekündigt. Unterdessen wird für die Sitzung der US-Notenbank am 17./18. März eine Zinssenkung von 75 Basispunkten an den Märkten fest eingepreist. Zunächst ist allerdings die EZB an der Reihe am Donnerstag. Hier wird eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte erwartet.

Rückblick: Baisse - Die immer beunruhigender klingenden Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie und ein von Saudi-Arabien angezettelter Preiskrieg am Ölmarkt sorgten für panikartige Verkäufe am Aktienmarkt. Bei den Branchen brach der Index der Öl- und Gasaktien um 16,8 Prozent ab, der Index der Rohstoffaktien war mit einem Minus von 10,3 Prozent der drittschwächste. Der Bankenindex verlor 10,7 Prozent. Die Bankaktien wurden belastet von den teils auf Rekordtiefs gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Am besten schlugen sich wie üblich in Krisenzeiten sogenannte defensive, also weniger zyklische Sektoren wie Nahrungsmittel, Pharma und Einzelhandel. Aber selbst hier ging es um jeweils mehr als 4 Prozent abwärts.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - BASF brachen um 10,6, BMW um 10,8 und Daimler um 13,4 Prozent ein. Covestro verloren im DAX mit 11,5 Prozent ebenfalls zweistellig. Bankentitel gerieten unter die Räder. Hier belastete nicht nur die Sorge vor einer Rezession, sondern auch die Gefahr, dass Insolvenzen von Energieunternehmen Löcher in die Bilanzen reißen könnten. Deutsche Bank verloren 13,6 Prozent. Defensive Titel hielten sich vergleichsweise gut, Beiersdorf verloren 2,8 Prozent. Deutsche Börse gaben lediglich 3,8 Prozent ab - der Börsenbetreiber ist einer der potenziellen wenigen Gewinner der explosiv gestiegenen Volatilität an den Märkten.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei hohen Umsätzen ging es zunächst weiter abwärts. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies zur Begründung auf die Talfahrt an der Wall Street.

USA / WALL STREET

Kursabsturz - Anhaltend negative Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie und der Absturz der Ölpreise auf den tiefsten Stand seit vier Jahren sorgten für einen Ausverkauf. Händler sprachen von panikartigen Verkäufen. Der Dow verzeichnete den größten Tagesverlust seit der Finanzkrise 2008. Kurz nach der Eröffnung war der Handel sogar für 15 Minuten ausgesetzt, nachdem der S&P-500 um 7 Prozent eingebrochen war. Immer größer wird die Angst vor einer globalen Rezession. Der Dow und der Nasdaq-Composite haben seit ihren jüngsten Hochs 19 Prozent eingebüßt, der S&P-500 rund 18 Prozent. Bei einem Rückgang von 20 Prozent spricht man vom Ende des "Bullen-Marktes". Größte Verlierer waren die Energiewerte. Der Sektor im S&P-500 verlor 20,1 Prozent und markierte den tiefsten Stand seit 2004. Der Banken-Sektor war zweitstärkster Verlierer mit einem Abschlag von 14,2 Prozent. Hier wurde auf drohende Kreditausfälle und sinkende Anleiherenditen verwiesen.

Die Anleger stürzten sich auf sichere Häfen. Explodierende Notierungen schickten die Zehnjahresrendite am US-Staatsanleihenmarkt zwischenzeitlich auf ein Allzeittief bei 0,34 Prozent. Diese verlor schließlich 18,8 Basispunkte auf 0,58 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1350 -0,78% 1,1439 1,1461 +1,2% EUR/JPY 118,80 +1,37% 117,20 117,08 -2,6% EUR/CHF 1,0612 +0,19% 1,0591 1,0618 -2,3% EUR/GBP 0,8705 -0,32% 0,8733 0,8738 +2,9% USD/JPY 104,66 +2,19% 102,42 102,13 -3,8% GBP/USD 1,3041 -0,43% 1,3098 1,3115 -1,6% USD/CNH 6,9373 -0,21% 6,9520 6,9478 -0,4% Bitcoin BTC/USD 7.924,51 0,643 7.873,85 7.812,76 +9,9%

Der Dollar stand weiter unter Druck. Gesucht waren die sicheren Häfen Franken und Yen. Der Dollar fiel um 1,4 Prozent auf 102,40 Yen. Der Euro stieg auf 1,1450 Dollar. Die US-Devise steht unter Druck wegen der Erwartung weiterer Zinssenkungen in den USA. Mittlerweile gilt nach der Senkung um 50 Basispunkte in der Vorwoche ein weiterer Schritt um 75 Basispunkte in der kommenden Woche als wahrscheinlich. Im asiatisch dominierten Handel am Montag kehrt sich die Bewegung um, der Dollar zieht an auf 104,82 Yen. Der Dollar-Index liegt 1 Prozent im Plus.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,33 31,13 +7,1% 2,20 -44,8% Brent/ICE 36,86 34,36 +7,3% 2,50 -43,0%

