DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) werde er einige dieser Maßnahmen vorstellen, sagte Trump. Trump kündigte an, dass er mit Kongressmitgliedern über die Maßnahmen gegen die Folgen der Epidemie für die US-Wirtschaft beraten wolle. Die Maßnahmen sollten eine "große Reichweite" haben. Bei den Gesprächen werde es unter anderem um eine weitere mögliche Reduzierung der Einkommensteuer gehen. Auch über Unterstützungsmaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen solle gesprochen werden. Für Mittwoch lud Trump die Chefs großer US-Finanzinstitute zu Beratungen über die ökonomischen Folgen des Coronavirus ins Weiße Haus ein, wie aus Bankenkreisen verlautete.

TAGESTHEMA II

Versammlungsverbot und Reisebeschränkungen in ganz Italien: Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant im Land ausbreitende Coronavirus hat die Regierung in Rom ihre Maßnahmen nochmals drastisch ausgeweitet. Die nun für das gesamte Land geltenden Restriktionen im öffentlichen Leben traten per Dekret zu diesem Dienstag in Kraft. "Ganz Italien wird zur geschützten Zone", sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Damit wurden die zuletzt bereits für große Teile Norditaliens verhängten Reisebeschränkungen auf das ganze Land ausgedehnt. Außerdem gilt nun landesweit ein Versammlungsverbot. Davon sind auch Sportveranstaltungen betroffen - so wurden alle Spiele der ersten Fußball-Liga Serie A abgesagt. Die bereits seit Donnerstag geltende Schließung aller Schulen und Universitäten wurde bis zum 3. April ausgedehnt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18 Umsatz 14.366 +1% 14 14.241 EBIT bereinigt 1.148 -17% 14 1.381 Ergebnis nach Steuern/Dritten 660 -25% 8 881 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,06 -20% 10 1,33 Dividende je Vorzugsaktie 0,42 -24% 9 0,55

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

17:45 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/PNE AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm - EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj - US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Im Laufe des Tages: NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 im Volumen von 4 bis 6 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.932,50 5,63 S&P-500-Indikation 2.845,00 4,10 Nasdaq-100-Indikation 8.257,50 4,62 Nikkei-225 19.867,12 0,85 Schanghai-Composite 2.989,11 1,56 +/- Ticks Bund -Future 176,23 -207 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.625,02 -7,94 DAX-Future 10.402,00 -9,88 XDAX 10.408,12 -9,86 MDAX 23.091,71 -6,70 TecDAX 2.636,50 -6,66 EuroStoxx50 2.959,07 -8,45 Stoxx50 2.788,65 -7,51 Dow-Jones 23.851,02 -7,79 S&P-500-Index 2.746,56 -7,60 Nasdaq-Comp. 7.950,68 -7,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,01 +173

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften mit kräftigen Erholungsgewinnen starten. Die Anleger setzen nach dem Schwarzen Montag mit weltweit massiven Kursverlusten auf eine konzertierte Aktion der Zentralbanken in Kombination mit einem Fiskalpaket der US-Regierung. Mit Spannung wird insbesondere eine für den Nachmittag angekündigte Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump erwartet. Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs angekündigt. Unterdessen wird für die Sitzung der US-Notenbank am 17./18. März eine Zinssenkung von 75 Basispunkten an den Märkten fest eingepreist. Zunächst ist allerdings die EZB an der Reihe am Donnerstag. Hier wird eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte erwartet.

Rückblick: Baisse - Die immer beunruhigender klingenden Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie und ein von Saudi-Arabien angezettelter Preiskrieg am Ölmarkt sorgten für panikartige Verkäufe am Aktienmarkt. Bei den Branchen brach der Index der Öl- und Gasaktien um 16,8 Prozent ab, der Index der Rohstoffaktien war mit einem Minus von 10,3 Prozent der drittschwächste. Der Bankenindex verlor 10,7 Prozent. Die Bankaktien wurden belastet von den teils auf Rekordtiefs gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Am besten schlugen sich wie üblich in Krisenzeiten sogenannte defensive, also weniger zyklische Sektoren wie Nahrungsmittel, Pharma und Einzelhandel. Aber selbst hier ging es um jeweils mehr als 4 Prozent abwärts.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - BASF brachen um 10,6, BMW um 10,8 und Daimler um 13,4 Prozent ein. Covestro verloren im DAX mit 11,5 Prozent ebenfalls zweistellig. Bankentitel gerieten unter die Räder. Hier belastete nicht nur die Sorge vor einer Rezession, sondern auch die Gefahr, dass Insolvenzen von Energieunternehmen Löcher in die Bilanzen reißen könnten. Deutsche Bank verloren 13,6 Prozent. Defensive Titel hielten sich vergleichsweise gut, Beiersdorf verloren 2,8 Prozent. Deutsche Börse gaben lediglich 3,8 Prozent ab - der Börsenbetreiber ist einer der potenziellen wenigen Gewinner der explosiv gestiegenen Volatilität an den Märkten.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei hohen Umsätzen ging es zunächst weiter abwärts. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies zur Begründung auf die Talfahrt an der Wall Street.

USA / WALL STREET

Kursabsturz - Anhaltend negative Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie und der Absturz der Ölpreise auf den tiefsten Stand seit vier Jahren sorgten für einen Ausverkauf. Händler sprachen von panikartigen Verkäufen. Der Dow verzeichnete den größten Tagesverlust seit der Finanzkrise 2008. Kurz nach der Eröffnung war der Handel sogar für 15 Minuten ausgesetzt, nachdem der S&P-500 um 7 Prozent eingebrochen war. Immer größer wird die Angst vor einer globalen Rezession. Der Dow und der Nasdaq-Composite haben seit ihren jüngsten Hochs 19 Prozent eingebüßt, der S&P-500 rund 18 Prozent. Bei einem Rückgang von 20 Prozent spricht man vom Ende des "Bullen-Marktes". Größte Verlierer waren die Energiewerte. Der Sektor im S&P-500 verlor 20,1 Prozent und markierte den tiefsten Stand seit 2004. Der Banken-Sektor war zweitstärkster Verlierer mit einem Abschlag von 14,2 Prozent. Hier wurde auf drohende Kreditausfälle und sinkende Anleiherenditen verwiesen.

Die Anleger stürzten sich auf sichere Häfen. Explodierende Notierungen schickten die Zehnjahresrendite am US-Staatsanleihenmarkt zwischenzeitlich auf ein Allzeittief bei 0,34 Prozent. Diese verlor schließlich 18,8 Basispunkte auf 0,58 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1350 -0,78% 1,1439 1,1461 +1,2% EUR/JPY 118,80 +1,37% 117,20 117,08 -2,6% EUR/CHF 1,0612 +0,19% 1,0591 1,0618 -2,3% EUR/GBP 0,8705 -0,32% 0,8733 0,8738 +2,9% USD/JPY 104,66 +2,19% 102,42 102,13 -3,8% GBP/USD 1,3041 -0,43% 1,3098 1,3115 -1,6% USD/CNH 6,9373 -0,21% 6,9520 6,9478 -0,4% Bitcoin BTC/USD 7.924,51 0,643 7.873,85 7.812,76 +9,9%

Der Dollar stand weiter unter Druck. Gesucht waren die sicheren Häfen Franken und Yen. Der Dollar fiel um 1,4 Prozent auf 102,40 Yen. Der Euro stieg auf 1,1450 Dollar. Die US-Devise steht unter Druck wegen der Erwartung weiterer Zinssenkungen in den USA. Mittlerweile gilt nach der Senkung um 50 Basispunkte in der Vorwoche ein weiterer Schritt um 75 Basispunkte in der kommenden Woche als wahrscheinlich. Im asiatisch dominierten Handel am Montag kehrt sich die Bewegung um, der Dollar zieht an auf 104,82 Yen. Der Dollar-Index liegt 1 Prozent im Plus.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,33 31,13 +7,1% 2,20 -44,8% Brent/ICE 36,86 34,36 +7,3% 2,50 -43,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)

Die Ölpreise waren im freien Fall, nachdem Saudi-Arabien am Wochenende angekündigt hatte, die Preise zu senken und die Förderung deutlich zu erhöhen. Auslöser dafür war, dass Versuche gescheitert waren, Russland für eine gemeinsame Produktionssenkung zur Stützung des Ölpreises zu gewinnen. Nun zeichnet sich ein Preiskrieg ab. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stürzte um 25,1 Prozent auf 30,93 Dollar ab und verzeichnete das größte Tagesminus seit dem Golfkrieg 1991. Brent fiel um 23,7 Prozent auf 34,53 Dollar. Im asiatischen Geschäft am Dienstag erholen sich die Preise um rund 7,5 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.658,74 1.671,92 -0,8% -13,18 +9,3% Silber (Spot) 17,08 16,93 +0,9% +0,15 -4,3% Platin (Spot) 877,70 869,80 +0,9% +7,90 -9,1% Kupfer-Future 2,55 2,51 +1,6% +0,04 -8,9%

Der Goldpreis kam nach den jüngsten kräftigen Gewinnen von seinem zwischenzeitlichen Hoch über 1.700 Dollar je Feinunze zurück und verlor 1,2 Prozent auf 1.676 Dollar. Die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" sei gleichwohl weiterhin hoch, meinte ein ein Händler. In Asien fällt der Goldpreis am frühen Dienstg weiter zurück.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

AFGHANISTAN

Die US-Armee hat nach offiziellen Angaben mit dem Rückzug aus Afghanistan begonnen.

CORONAVIRUS-EPIDEMIE I

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Großveranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt werden.

CORONAVIRUS-EPIDEMIE II

Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Epidemie ist Chinas Staatschef Xi Jinping in die Millionenmetropole Wuhan gereist, von welcher der Erreger seinen Ausgang genommen hatte. Der Besuch gilt als ein weiteres Anzeichen dafür, dass die chinesische Staatsführung offenbar glaubt, die Epidemie inzwischen unter Kontrolle gebracht zu haben. Der sonst in den chinesischen Medien geradezu allgegenwärtige Xi hatte seit der starken Ausbreitung des Coronavirus ab Januar das Rampenlicht weitgehend gemieden.

ENERGIEGIPFEL-ABSAGE

Aufgrund der weltweiten Verbreitung des Coronavirus haben die Bundesregierung und die Erneuerbaren-Verbände den 6. Berlin EnergyTransition Dialogue (BETD) abgesagt.

FLÜCHTUNGSKRISE/SYRIEN/TÜRKEI/GRIECHENLAND

Die EU-Spitzen haben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu aufgefordert, sich weiterhin an das Flüchtlingsabkommens von 2016 zu halten. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte an, sie werde sich "mit ganzer Kraft" dafür einsetzen, "dass das EU-Türkei-Abkommen in eine neue Stufe überführt werden kann". Das Vorgehen der Türkei sei "inakzeptabel". Erdogan hatte Ende Februar nach der Eskalation der Lage in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU für geöffnet erklärt. Dies sorgte für einen starken Flüchtlingsandrang an der türkisch-griechischen Grenze.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Inflation hat sich im Februar leicht abgeschwächt, nachdem sie im Januar mit dem Rückgang der Preise für Nicht-Lebensmittel den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren erreicht hatte. Die Verbraucherpreise stiegen mit einer Jahresrate von 5,2 Prozent nach 5,4 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten 5,1 Prozent geschätzt. Die Lebensmittelpreise stiegen im Februar um 21,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 20,6 Prozent im Januar. Der Erzeugerpreisindex ging im Februar um 0,4 Prozent zurück, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 Prozent im Januar. Ökonomen hatten gegenüber Vorjahr einen Rücklgang um 0,3 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND I

Ifo-Chef Clemens Fuest hat angesichts des Coronavirus-Ausbruchs vor einer Rezession in Deutschland gewarnt und mehr Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung für die Wirtschaft gefordert. "Es spricht einiges dafür, dass eine Rezession bevorsteht", sagte Fuest. -

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND II

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr in eine Rezession schlittert und darunter auch die Beschäftigung sichtbar leiden wird. Das Coronavirus scheine die deutsche Wirtschaft nach den vorliegenden Zahlen recht kräftig zu erfassen, so die Einschätzung.

DEUTSCHE POST

zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 10 Cent höhere Dividende, nachdem die Gewinnziele dank eines soliden Schlussquartals erreicht wurden. Die Aktionäre sollen 1,25 Euro je Aktie bekommen, nach 1,15 Euro. Die wackelige Prognose für das laufende Jahr bekräftigte die Post. Der Ausblick für 2022 für ein Konzern-EBIT von mindestens 5,3 Milliarden Euro gilt nach wie vor. Ende Februar hatte die Coronavirus-Epidemie die Deutsche Post veranlasst, die Prognose 2020, die einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von mehr als 5 Milliarden Euro vorsieht, unter Vorbehalt zu stellen. Im vierten Quartal steigerte der Konzern das EBIT um knapp 11 Prozent auf 1,258 Milliarden Euro, der Umsatz stieg um 0,2 Prozent auf 16,956 Milliarden.

INFINEON

hat bei der milliardenschweren Übernahme des Halbleiterherstellers Cypress eine wichtige Hürde genommen. Das Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius) hat die 9 Milliarden US-Dollar teure Transaktion genehmigt. Die Genehmigung aus China steht unterdessen noch aus.

LUFTHANSA

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines stoppt wegen des von den österreichischen Behörden verhängten Landeverbotes für Flugzeuge aus Mailand und Bologna ab Dienstag temporär mehrere Flugverbindungen von und nach Norditalien.

PROSIEBEN

verliert laut "SZ" den stellvertretenden Vorstandschef Conrad Albert. "Ich habe bereits im Juni des vergangenen Jahres den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt informiert, dass ich in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehe", wird Albert zitiert.

SYMRISE

Nachfolgend ein Vergleich der Geschäftsjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividnede in Euro):

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18 Umsatz 3.408 +8% 3.401 +8% 3.154 EBITDA 691 +10% 697 +11% 631 EBIT 464 +7% 477 +10% 434 Ergebnis nach Steuern 298 +8% 304 +10% 275 Ergebnis je Aktie 2,21 +4% 2,25 +6% 2,12 Dividende je Aktie 0,95 +6% 0,99 +10% 0,90

UNIPER

hat den Sprung in die tiefschwarzen Zahlen geschafft und setzt nun stark auf Klimaschutz. Der Konzernüberschuss lag 2019 bei 644 Millionen Euro, nach einem Minus von 442 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBIT lag mit 863 Millionen Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Dividende soll um 28 Prozent auf 1,15 Euro pro Aktie steigen. Für 2020 erwartet das Unternehmen ein EBIT zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Euro. Bis zum Jahr 2035 will die Uniper SE ihre CO2-Emissionen in der europäischen Stromerzeugung von heute 22 Millionen Tonnen auf dann null verringern.

BORUSSIA DORTMUND

erwartet wegen der Coronavirus-Epidemie aufgrund möglicher Spielaustragungen ohne Zuschauer kurzfristige Belastungen auf das Konzernergebnis vor Steuern zwischen 2,5 und 3,0 Millionen Euro je betroffenem Spieltag.

ADESSO

plant eine Erhöhung der Dividende auf 0,47 Euro je Aktie. Im Vorjahr waren 0,45 Euro ausgeschüttet worden.

BOEING

Der Leasing-Anbieter BOC Aviation nimmt Boeing 22 Dreamliner ab und wird diese an American Airlines verleasen. Die Jets sollten ursprünglich von der Boeing Capital Corp, wie BOC Aviation ein Anbieter von Flugzeug-Leasing, übernommen werden.

RYANAIR

streicht wegen der von der italienischen Regierung verhängten Quarantäne weitere Flüge nach Italien sowie in einige andere EU-Länder.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.