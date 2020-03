Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist im vergangenen Jahr erneut stärker als der Markt gewachsen. Die Marge lag indes etwas unter den eigenen Erwartungen. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen mehr als im Vorjahr, die Aktionäre sollen eine um 5 Cent höhere Dividende von 0,95 Euro je Aktie erhalten. Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiter über Marktniveau zulegen.

Symrise steigerte den Umsatz 2019 um 8 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, wobei hier die Übernahme der ADF/IDF-Unternehmensgruppe mit einfloss. Organisch wuchsen die Erlöse um 5,7 Prozent, das Marktwachstum schätzt das Unternehmen auf 3 bis 4 Prozent.

Das um Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Akquisition bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 707,2 Millionen von 630,5 Millionen Euro im Vorjahr zu. Inklusive dieser Effekte lag es bei 691 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine EBITDA-Marge von bereinigt 20,8 bzw unbereinigt 20,3 Prozent. Symrise selbst hatte eine EBITDA-Marge von rund 21 Prozent in Aussicht gestellt.

Unter dem Strich verdiente Symrise 298 Millionen Euro nach 275 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,21 Euro.

Im laufenden Jahr rechnet Symrise abermals damit, stärker als der Markt zu wachsen, der voraussichtlich um etwa 4 Prozent zulegen wird. Die mittelfristige Planung sieht vor, den Umsatz jedes Jahr organisch um 5 bis 7 Prozent zu steigern. Die EBITDA-Marge soll 2020 bei über 20 Prozent liegen.

Die Mittelfristziele haben weiterhin Bestand: Symrise strebt bis Ende 2025 an, den Umsatz auf etwa 5,5 bis 6 Milliarden Euro hochzuschrauben. Diesen Anstieg will Symrise nicht nur mit dem geplanten organischen Wachstum, sondern auch mithilfe ergänzender Akquisitionen erreichen. Die EBITDA-Marge soll in einem Korridor von 20 bis 23 Prozent liegen.

