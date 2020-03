Gestern verlor die Deutsche Bank so viel wie selten zuvor. Die Aktie ging mit einem Minus von mehr als zehn Prozent aus dem Handel. Seit dem Jahreshoch vom Februar hat die Aktie in der Spitze 45 Prozent eingebüßt. Nun gibt es die ersten Meldungen, dass ein Mitarbeiter in der Frankfurter Zentrale am Coronavirus erkrankt sei.Was das konkret für Konsequenzen für das Unternehmen hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich müssen weitere Mitarbeiter in Quarantäne. Klar ist aber auch, dass das nicht der letzte ...

