Crash am Rohölmarkt: Wie tief kann es jetzt noch nach unten gehen?

Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt dramatisch eingebrochen: Der Preis für Rohöl der Sorte Brent setzte am Montag zeitweise um über 27 Prozent zurück auf rund 33 US-Dollar je Barrel. Das bedeutete den tiefsten Stand seit Anfang 2016. Für die Notierungen von Rohöl der Sorte WTI ging es vorübergehend um 28 Prozent auf rund 30 US-Dollar nach unten, ein Kursniveau, das ebenfalls zuletzt Anfang 2016 verzeichnet wurde.

Gescheiterte Verhandlungen

Als Ursache für den Crash sehen Rohstoffexperten die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit dessen 10 Kooperationspartnern (Opec+), zu denen auch Russland zählt. Noch am Freitag gab es Gespräche der 14 Opec-Mitglieder mit den 10 weiteren Öl-Förderländern über eine gemeinsame Förderbremse.

Das Ölkartell wollte die 10 Kooperationspartner von einer Kürzung der Rohölförderung von 1,5 Millionen Barrel am Tag überzeugen. Die Verhandlungen scheiterten jedoch im Laufe des Freitagnachmittags, wofür insbesondere die strikte Ablehnung Russlands gewesen sein soll war.

Es droht ein Preiskampf

Als Folge davon kündigte der Ölkonzern Saudi Aramco an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Ölsorten und alle Abnehmer zu senken. Demnach sollten sich beispielsweise Lieferungen nach Nordwest-Europa um 8 US-Dollar je Barrel verbilligen. Insidern zufolge will der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien außerdem seine Fördermenge ausbauen. Es wird erwartet, dass Russland in den Preiskampf miteinsteigt und einen ähnlichen Schritt unternimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...