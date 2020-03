Luxembourg/Wasserbillig (ots) - Im Segment "Sustainable Investment" wird der ÖKOWORLD KLIMA (WKN A0MX8G) als "HERAUSRAGEND" beurteilt und gewinnt den ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020. Ein doppelter Erfolg, nachdem der Fonds auch den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2020 erhalten hatte.Im Rahmen des 22. FONDS professionell KONGRESS am 26. Februar 2020 verlieh FONDS professionell den ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS wieder gemeinsam mit der Tageszeitung DIE PRESSE als Medienpartner und mit fachlicher Unterstützung des auf Portfolio- und Risikoanalyse spezialisierten Instituts für Vermögensaufbau, IVA. Alexander Funk, Senior Portfoliomanager und Managing Director der ÖKOWORLD LUX S.A., nahm den Preis entgegen.Alexander Funk führt dazu aus: "ÖKOWORLD KLIMA ist über strenge Ausschlusskriterien sowie klare Positiv- und Negativkriterien in der Unternehmensauswahl konsequent positioniert. Die großen weltweiten Anstrengungen zur Lösung der Klimaprobleme bieten facettenreiche Investmentchancen. Hierzu zählen die Steigerung der Energieeffizienz, konsequentes Recycling oder Technologien zur Reduzierung des Rohstoffeinsatzes in Industrie und Landwirtschaft. Unternehmen, die energie- und ressourceneffiziente Technologien entwickeln, werden die ökonomischen Gewinner der Zukunft sein. Die Performance (alle Werte NACH KOSTEN) per Ende Februar 2020 spricht für sich:5 Jahre = 50,8% (8,6% p.a.),3 Jahre = 37,8% (11,3% p.a.),1 Jahr = 12,8%. Den Index MSCI World hat der ÖKOWORLD KLIMA somit in allen Zeiträumen deutlich hinter sich gelassen. Klima sollte nicht nur in aller Munde sein, sondern auch mehr und mehr die Depots erobern."Basis der Auszeichnung "ÖSTERREISCHISCHER FONDSPREIS" ist eine quantitative Auswertung der zehn wichtigsten Fondskategorien. In einem weiteren Schritt wurden die Top-Fonds dann in einem mehrstufigen Verfahren unter die Lupe genommen. Dabei wurde nicht nur analysiert, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlageuniversums bewegt hat, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind. Die Sieger in der Kategorie "Nachhaltigkeitspreis" wurden anhand einer Analyse des österreichischen Fondsdaten-Spezialisten Mountain View ermittelt.Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). 45 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer,Tel.: (+49)2103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.comOriginal-Content von: ÖKOWORLD LUX S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112625/4541966