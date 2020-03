Am 03. März hatten wir im Express-Service auf eine Short-Trading-Chance mit Varta ISIN: DE000A0TGJ55 hingewiesen. Unser Einstiegskurs wurde am Donnerstag erreicht und als erstes Kursziel hatten wir 65 Euro genannt. Wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat reingegangen ist, konnte am Montag weit über 50 Prozent Gewinn sehen. Im Express-Service hatten wir bereits am 14. Januar gewarnt bei Varta auf steigende Kurse zu setzen und seinerzeit darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...