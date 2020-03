Festlandchina meldet 19 neue bestätigte Fälle von Coronavirus am 9. März gegenüber 40 am 8. März, sagte die Nationale Gesundheitskommission am Dienstag. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland auf 80.754. Die Zahl der Todesfälle durch den Ausbruch in China erreichte Ende Montag 3.136, 17 mehr als am Vortag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...