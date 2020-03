"Die Schlagzeilen verschwinden in der asiatischen Presse zunehmend. Es wird über Fakten berichtet, welche mehr beruhigen als in Panik versetzen."Von Anita Suter, Travelcontent Herr Roemer, Sie sind gerade erst zurück von einem dreiwöchigen Asienaufenthalt. Wie ist es, derzeit in der «Ursprungregion» des Corona-Virus zu reisen? Stephan Roemer: Zuerst einmal ist es heikel, pauschal von «Asien» zu sprechen. Es handelt sich um ein riesiges Gebiet, wo verschiedene Regionen und Länder unterschiedlich stark betroffen sind - genau wie hier in...

Den vollständigen Artikel lesen ...