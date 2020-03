WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitskosten sind im Jahr 2019 stärker gestiegen als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde kalenderbereinigt um 3,0 Prozent zu. Im Jahr 2018 hatte der Anstieg 2,4 Prozent betragen. Die Bruttoverdienste stiegen 2019 um 2,9 Prozent, die Lohnnebenkosten um 3,2 Prozent.

Im vierten Quartal 2019 erhöhten sich die Arbeitskosten im Vergleich zum vierten Quartal 2018 kalenderbereinigt um 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal blieben die Arbeitskosten saison- und kalenderbereinigt unverändert.

Für das dritte Quartal 2019 liegen für alle Mitgliedstaaten der EU die Veränderungsraten der Arbeitskosten vor. Danach verteuerte sich eine Stunde Arbeit in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt um 3,0 Prozent. In der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg mit 2,9 Prozent geringfügig unter dem Wert für Deutschland.

Die höchsten Wachstumsraten innerhalb der EU wiesen Rumänien (12,8 Prozent), Ungarn (9,9 Prozent) und Bulgarien (9,7 Prozent) auf, allesamt Länder mit Arbeitskostenniveaus unterhalb von 10 Euro je Stunde.

Den niedrigsten Anstieg gab es in Finnland (0,2 Prozent) und Luxemburg (0,4 Prozent). In Frankreich fiel der Zuwachs mit 2,2 Prozent niedriger aus als in Deutschland. Großbritannien ist seit dem Austritt aus der EU ab 1. Februar 2020 in dem Vergleich nicht mehr berücksichtigt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 03:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.