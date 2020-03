Der Goldpreis konnte in der Nacht zum Montag ein neues Sieben-Jahreshoch bei knapp über 1.700 Dollar markieren. Und dennoch scheint das Edelmetall in der Gunst vieler Anleger nicht allzu hoch zu stehen. Doch ein prominenter Fürsprecher sieht Gold fast sicher auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Jeffrey Gundlach, Gründer von Doubleline, auch als "King of bonds" bekannt, sprach mit CNBC unter anderem über die Aussichten von Gold.Gundlach sieht aktuell keinen Sinn darin, in US-Staatsanleihen zu ...

