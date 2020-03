Wien (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart begann wenig überraschend auf dem EUR-Credit-Primärmarkt ohne Emissionstätigkeit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies sei bereits der fünfte emissionfreie Tag in den letzten zwei Wochen gewesen. Somit sei der Credit-Primärmarkt seit dem 24. Februar 2020 bis auf einige Ausnahmen geschlossen. Dies habe dazu geführt, dass die 2020 Emissionsvolumen mittlerweile hinter dem Niveau von 2019, zum selben Zeitpunkt, lägen. Spreadseitig hätten die Ausweitungen am gestrigen Tag jene der gesamten Vorwoche nochmals deutlich übertroffen. So weite sich der EUR-High-Yield-Markt um knapp 100 BP aus, während sich der EUR Investmentgrade Index um 27 BP ausgeweitet habe. ...

