BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 56 (52) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 95 (100) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 190 (255) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR ADVA AUF 6,25 (9,15) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 75 (90) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 43 (46) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 70 (95) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7 (7,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7,60 (8,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 12,50 (14,40) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 2,50 (3,20) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 58 (49) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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